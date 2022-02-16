Україна не забуває та не залишає своїх: в ОП відреагували на засудження Єсипенка

В Офісі Президента відреагували на незаконний вирок журналісту Владиславу Єсипенку. Окупанти засудили його у Криму до 6 років ув'язнення.

Пресслужба Офісу Президента наголосила, що ​​Росія продовжує переслідувати українців на окупованих територіях. Людей кидають за ґрати за надуманими звинуваченнями.

Зауважте Придушення свободи думки, – Денісова про вирок окупантів для журналіста Єсипенка

В ОП нагадали, що Єсипенко у березні 2021 року відвідав акцію з нагоди дня народження Тараса Шевченка. Вона відбувалася в окупованому Сімферополі. Окупанти затримали журналіста й звинуватили у незаконному зберіганні, а також – перевезенні вибухового пристрою.

Країна-агресорка не має змоги підкорити український народ. Тому намагається знищити будь-які прояви громадської активності українців на тимчасово окупованих територіях.

В ОП засудили незаконний вирок Єсипенку.

Україна не забуває та не залишає своїх громадян. Ми неодмінно звільнимо всіх незаконно засуджених українців і повернемо наші території в Криму та на Донбасі,

– мовиться у повідомленні.

Вирок журналісту Єсипенку

Фрилансера "Радіо Свободи" в окупованому Криму незаконно засудили до 6 років ув'язнення. Також, відповідно до рішення так званого "суду", Єсипенко має сплатити штраф. Він становить 110 тисяч рублів.

Журналіста звинуватили у нібито зберіганні вибухівки та співпраці з українськими спецслужбами.

Єсипенко заперечує свою вину. Він розповів, що свідчив під тортурами. Окупанти били журналіста та катували електричним струмом.

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Допис ОП:

​​Росія продовжує переслідувати українців на окупованих територіях та кидати їх за ґрати за надуманими звинуваченнями.

Сьогодні в тимчасово окупованому Криму українського журналіста проєкту "Крим.Реалії" Владислава Єсипенка засудили до шести років колонії загального режиму та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів.

У березні минулого року він відвідав акцію з нагоди дня народження Тараса Шевченка в місті Сімферополі. Владислава затримали й звинуватили в незаконному зберіганні та перевезенні вибухового пристрою.

Не маючи змоги підкорити український народ, російська влада намагається знищити будь-які прояви вільнодумства, свободи слова та громадської активності українців на тимчасово окупованих територіях.

Засуджуємо незаконне ув'язнення Владислава Єсипенка та закликаємо світову спільноту інтенсифікувати зусилля з метою звільнення журналіста та всіх незаконно засуджених громадян України.

Президент Володимир Зеленський уже призначив Владиславу Єсипенку державну стипендію імені Левка Лук’яненка та продовжує активну роботу задля звільнення всіх утримуваних осіб.

Україна не забуває та не залишає своїх громадян! Ми неодмінно звільнимо всіх незаконно засуджених українців і повернемо наші території в Криму та на Донбасі.