Вчорашнє рішення розставило крапки над "і" у питанні так званого "енергетичного перемир'я". Про це пише Юрій Федоренко.

Україна не поступиться

Протягом вересня звучала безліч дипломатичних ініціатив та суперечливих заяв політиків про різні варіанти секторального перемир'я та "подвійного мораторію". З вуст деяких лідерів звучали побоювання, що удари українських безпілотників по військово-економічній машині агресора обвалять світовий ринок енергоресурсів. Могло скластися враження, що Україну примушують до поступок.

Що ж, відповідь України однозначна: поступок ворогу не буде. Якщо колись і відбудеться деескалація, то вона буде справедливою. А поки Сили оборони України будуть послідовно виконувати всі затверджені далекобійні завдання.

Щоб уявити масштаб планів, достатньо згадати, що протягом 2026 року кількість українських атак на російські НПЗ перетнула символічну позначку 200. Щомісяця зупиняється десяток великих російських підприємств, які задіяні в забезпеченні окупаційних військ або є частиною російського ВПК.

За даними польської аналітичної групи Rochan Consulting, цьогоріч Україна атакувала російські НПЗ в 11 разів ефективніше, ніж торік.

На досягнутому не зупинимося – продовжимо "двохсотити" паливно-енергетичну інфраструктуру противника.

Страждають не лише російські НПЗ

Разом із російською нафтопереробкою "палає" все болотне господарство – полум'я перекидається на експорт, транспортування, зберігання та навіть видобуток нафти – чорної крові російської економіки. Дефіцит палива позначається на транспорті, сільському господарстві і, зрештою, на всіх галузях економіки.

Нещодавно у світових медіа випливли деталі розмови глави ЦРУ США Джона Реткліффа з представниками російських спецслужб. За даними авторитетного німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, Джон Реткліфф популярно роз'яснив росіянам: внаслідок українських далекобійних санкцій та гігантських військових витрат на економіку Кремлю загрожує такий самий крах, якого зазнав Радянський Союз у результаті холодної війни.

Завдяки нашій системній роботі доходи противника скорочуються, а видатки на війну – зростають. За часткою військових витрат Росія давно наздогнала Радянський Союз: цього року стаття "національна оборона" з'їдала 30% усіх витрат. Тут варто додати, що у проєкт на наступний рік Мінфін Росії заклав рекордні 35%. Ось так Кремль планує "деескалацію".

Ми бачимо, що агресор рухається не в напрямку деескалації, а в бік самознищення. Тож допоможемо йому дістатися до пункту призначення якомога швидше. Завдання визначені, пріоритети розставлені. Працюємо далі. Слава Україні!