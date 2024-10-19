Україна домовилась з Німеччиною про негайне посилення ППО

Україна на зустрічі G7 домовилась з Німеччиною про негайне посилення української протиповітряної оборони.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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"На засіданні міністрів оборони G7 підписали важливу угоду з Німеччиною щодо негайних дій з посилення системи протиповітряної оборони України", – заявив він.

Відповідно до угоди, країни-підписанти будуть фінансувати спільні проєкти або підтримувати власні ініціативи, спрямовані на посилення можливостей протиповітряної оборони Збройних Сил України.

Долучаться й інші країни

До проєкту, окрім України, долучаться ще 5 країн-підписантів: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

Умеров висловив вдячність Німеччині за її ініціативу та визнав вагомий внесок усіх країн-учасниць у безпеку України. "Разом ми наближаємо перемогу", – додав він.

Зауважимо. Напередодні головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський повідомив, що українські військові визначили конкретні кроки для посилення захисту українського неба.