Україна очима "іноземця" або що ми зробили з Києвом

13:42

Мені дуже цікаво було поглянути на Україну після тривалої перерви – ділюся враженнями. Фактично вперше у житті, через ковід, я так довго не був дома. Навіть під час кризи 1998 року, я примудрявся принаймні раз на пів року бувати вдома тривалий час, працюючи у Польщі.