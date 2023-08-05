Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів

Україна офіційно оголосила про військову загрозу в районі одразу шести чорноморських портів Росії. Режим загрози діє від 4 серпня.

Попередження є безстроковим. Воно стосується таких портів як Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань.

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Що означає оголошення загрози

Відповідне попередження опубліковане на сайті Держгідрографії. Загроза стосується як внутрішніх, так і зовнішніх рейдів вищезгаданих чорноморських портів Росії.



Повідомлення Держгідрології / Скриншот документу

Цей режим загрози діятиме до наступного повідомлення від Держгідрології. Це оголошення є застереженням для суден, які вирішать раптом взяти курс на російські порти. Для російських суден це, вочевидь, попередження.

Ситуація на морі напружилася після виходу Росії із зернової угоди

У липні Росія вирішила вийти із зернової угоди, а для того, щоб повністю заблокувати зерновий коридор, міноборони країни-терориста заявило, що з 20 липня вважатиме всі судна, які йтимуть до українських портів, не залежно від прапора, як такі, що залучені до військового конфлікту та залишатиме за собою право атакувати їх.

У відповідь на це Україна заборонила судноплавство в районах Північно-східної частини Чорного моря і Керч-Єнікальською протокою того ж дня, а з 21 липня вважає всі судна, які прямують чи до російських портів, чи до портів на тимчасово окупованих територіях України, як такі, що перевозять військові вантажі, і, відповідно, є цілями для ураження.

Уночі 4 серпня СБУ провела успішну спецоперацію з ураження військового корабля росіян "Оленегорський горняк". За оцінками британської розвідки, судно несправне. Його відбуксирували до Новоросійська.

Уночі 5 серпня заборону на судноплавство в територіальних водах України порушив російський танкер SIG, який з 2019 року перебуває під санкціями США за постачання пального для авіації в Сирію. СБУ провела чергову успішну операцію та пробила надводним дроном машинний відділ корабля. Голова СБУ Василь Малюк наголосив, що танкер постачав пальне окупантам і перебування у водах України робить його цілком законною ціллю для нашої держави. Водночас керівник спецслужби заявив, що якщо Росія хоче, аби Україна припинила атаки, їй потрібно покинути українську територію.