Україна отримала 11 запитів на допомогу від країн через війну на Близькому Сході, – Зеленський

Станом на 9 березня Україна отримала 11 запитів від країн-сусідів Ірану, Європи та США щодо безпекової підтримки у протидії "Шахедам" та подібним загрозам. РНБО та ЗСУ визначають, на які запити можна відреагувати, не послаблюючи власну оборону.

Про це під час Ставки повідомив Володимир Зеленський.

Як Україна може допомогти країнам захистити небо?

Глава держави повідомив про 11 запитів від держав-сусідів Ірану, Європи та США на безпекову підтримку, зокрема у протидії іранським "Шахедам" та подібним загрозам.

Він наголосив на зацікавленості країн-союзників у досвіді українських військових та технологіях. Мовиться про системи перехоплення та РЕБ.

Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України,

– наголосив президент.

За словами Зеленського, Україна вже відповіла на частину запитів конкретними рішеннями та підтримкою.

РНБО разом із Генштабом та Силами оборони визначатиме, на які ще запити інших держав Україна зможе відповісти й не послабити власну обороноздатність. Президент зауважив, що пріоритетом є недопущення отримання Іраном будь-яких переваг над тими, хто захищає життя.

Зеленський зауважив, що Україна давно закликає партнерів оновлювати та посилювати спільні можливості захисту життя. Мовиться про спільну протидію дронам та ракетам та ліквідацію виробництв агресорів, які випускають зброю, яка нині використовується.

"Кожен з таких режимів сам протиставив себе світу, і потрібні відповіді на це. Кожна точка виробництва "Шахедів" відома", – наголосив глава держави й додав, що Іран та Росія підтримують один одного – в іранських дронах, які завдають ударів по сусідах Ірану чимало російських деталей.

Що відомо про атаки Ірану на сусідні країни?