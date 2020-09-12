США передали Україні гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом. Її вже перенаправили до лікарень Харкова.

Гуманітарну допомогу зібрала американська благодійна організація The Fishermen за сприяння Посольства України у США. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці дипломатичної установи.

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Вантаж включає:

апарат УЗД та кардіограф,

медичні аспіратори та ручні респіратори,

анестезіологічні дихальні контури та кисневі трубки,

контейнери для зберігання біологічно небезпечних речовин,

лікарняні ковдри, шприци, медичні халати, захисні маски,

хірургічні та оглядові рукавички, бахіли.

Як повідомив президент The Fishermen Алекс Говен, це тільки початок співпраці з Україною, і надалі планується передати ще більше предметів медичного призначення.

Зауважимо, що Сполучені Штати з початку пандемії коронавірусу виділили Україні 18,3 мільйона доларів у вигляді медичної та гуманітарної допомоги.

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