Україна отримала допомогу для боротьби з COVID-19 від США: який регіон її отримає
США передали Україні гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом. Її вже перенаправили до лікарень Харкова.
Гуманітарну допомогу зібрала американська благодійна організація The Fishermen за сприяння Посольства України у США. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці дипломатичної установи.
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Вантаж включає:
- апарат УЗД та кардіограф,
- медичні аспіратори та ручні респіратори,
- анестезіологічні дихальні контури та кисневі трубки,
- контейнери для зберігання біологічно небезпечних речовин,
- лікарняні ковдри, шприци, медичні халати, захисні маски,
- хірургічні та оглядові рукавички, бахіли.
Як повідомив президент The Fishermen Алекс Говен, це тільки початок співпраці з Україною, і надалі планується передати ще більше предметів медичного призначення.
Зауважимо, що Сполучені Штати з початку пандемії коронавірусу виділили Україні 18,3 мільйона доларів у вигляді медичної та гуманітарної допомоги.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
- Пандемія коронавірусу в Україні набирає обертів. Станом на ранок 12 вересня загалом підтвердили 148 756 випадків зараження COVID-19. З них 67 005 пацієнтів одужали, однак ще 3 076 хворих померли.
- 10 вересня на коронавірусну недугу захворіли 3 144 мешканців України. Це рекордний показник з часу початку епідемії. Найбільше нових хворих виявили у місті Київ – 404.
- Водночас в Україні щодня фіксують від 1 500 до 2 500 хворих. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підкреслив, що наша країна рухається не за найкращим сценарієм.