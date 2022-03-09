Україна отримала другу, значно більшу, партію станцій Starlink

9 березня Україна отримала вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink, які допоможуть перемогти російських окупантів.

Міністр цифрової трансформації написав, що Україна та всі українці мужньо тримаються як єдина родина. Але в такі скрутні часи ми потребуємо додаткового натхнення, щоб залишатися стійкими та сильними.

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І особисто мене надихає, що така людина як Ілон Маск дотримується свого слова, стрімко реагує та підтримує Україну. Сьогодні ми отримали вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink, які допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці,

– заявив Федоров.

Коротко про Starlink Це система безпровідного супутникового зв'язку, завдяки якій можна отримати доступ до широкосмугового інтернет-підключення. Термінали Starlink працюють завдяки мережі супутників на орбіті, що взаємодіють між собою на низьких частотах.



Завдяки Starlink у будь-якому куточку Землі можна встановити безперебійний зв'язок.

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