Україна отримала німецьку частину ракет для Patriot, – Зеленський

Під час останнього засідання у форматі "Рамштайн" партнери домовились передати Україні ракети для систем Patriot. Володимир Зеленський заявив, що частину з них вже передала Німеччина.

Що відомо про передачу ракет для України?

За словами Зеленського, під час останнього "Рамштайну" партнери домовились, що Україна отримає ракети для систем ППО Patriot. Планується, що європейські країни передадуть приблизно 35 ракет.

Ракети PAC-3 від Німеччини вже надійшли 10 березня, заявив президент Зеленський.

Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами. Ми хотіли б більше, вийшло, як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла, дякуємо за це,

– додав лідер України.

Зеленський зазначив, що загалом анонсовані ракети передасть не одна країна.

Військова допомога Україні: останні заяви