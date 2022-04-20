Україна отримала посилення авіації та запчастини для літаків, – Пентагон

Україна отримала від інших країн допомогу, яка дозволить збільшити кількість військових літаків на озброєнні ЗСУ.

Які країни надали допомогу не уточнюють

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, наголосивши, що йдеться про допомогу не від Сполучених Штатів.

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Не вдаючись у деталі щодо того, що надають інші країни, українці отримали додаткові платформи, а також деталі, щоб дозволить збільшити свій флот, розмір авіапарку. Я думаю, що на цьому варто зупинитися,

– зазначив Кірбі.

У заяві не уточнюється зміст терміну "платформи".

До слова, вантажі з останнього пакету вже почали надходити в Україну, включаючи важче обладнання.

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