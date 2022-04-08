Україна отримала від ЄС грантової допомоги на 120 мільйонів євро

Європейська Комісія надала Україні грант у рамках загального пакета надзвичайної фінансової допомоги Україні.

Сума допомоги складає 120 мільйонів євро, повідомили в Міністерстві фінансів України.

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Гроші надаються Україні на безоплатній та безповоротній основі згідно із підписаною Угодою про фінансування "Контракту для розбудови держави та посилення стійкості".

Я вдячний Європейському Союзу та Європейській Комісії за непохитну підтримку українського народу, за глибоке розуміння ситуації, що склалася в Україні, та оперативність у прийнятті рішень,

– зауважив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Фінанси будуть спрямовані до загального фонду держбюджету й будуть використовуватись для фінансування найактуальніших видатків держави. Йдеться зокрема і про видатки, які пов'язані з забезпеченням соціального захисту громадян, функціонуванням критичної інфраструктури та сектору безпеки.

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