Україна отримає БМП Bradley і CV90: на що здатні ці бойові машини
Партнери зобов'язалися передати нам бронеавтомобілі Bradley і CV90. Це одна з важливих новин на фоні обіцянок поставити нам західні танки, зокрема Leopard 2 та Abrams.
Bradley і CV90 – це зовсім інший рівень, ніж ті БМП, до яких звикли українці. Про це в ефірі 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.
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На що здатні БМП Bradley і CV90
Він відзначив, що багато критиків вже встигли заявити, що Bradley – це дуже складна машина. Та попри складну історію розробки, фахівець певен, що це найкраща БМП.
Хоча CV90 може посперечатися. Там все ж таки гармата 40-міліметрова – прошиває ту саму БМП-1 чи БМП-2 від носа до корми. Я сподіваюся, ми це побачимо скоро на полі бою,
– заявив Михайло Самусь.
За його словами, ці машини – це фортеці, які допомагатимуть українським піхотинцям проходити ефективні наступальні операції, які просто пробиватимуть російські оборонні порядки.
"Коли ми говоримо про українську армію та її оснащеність, то в нас графік іде стрімко в гору – і по якості, і по кількості. У росіян по кількості – так. Вони ще можуть сказати, що мають тисячі БМП, БТР і танків", – підкреслює аналітик.
Та він наголошує, що російські танки здебільшого з 60-их чи 70-их років. Тож хоч "заліза та м'яса" багато, але їхня якість стає все гіршою, тож графік навпаки йде донизу.
Тому зустріч Bradley чи CV90 з БМП 60-их років буде завершуватися для росіян дуже й дуже трагічно,
– заявив Михайло Самусь.
ЗСУ скоро отримають БМП Bradley – дивіться відео
БМП Bradley
Це основна бойова машина піхоти на озброєнні механізованих військ армії США. Обслуга машини становить 3 осіб, а десант може налічувати до 6 людей. Bradley оснащена 25-міліметровою танковою гарматою M242 Bushmaster.
БМП CV90
А це шведська бойова машина. Осблуга так само становить 3 осіб, але місця для десанту дещо більше – до 8 людей. БМП оснащена 40-міліметровою автоматичною гарматою Bofors L70.