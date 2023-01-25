Україна отримає БМП Bradley і CV90: на що здатні ці бойові машини

Партнери зобов'язалися передати нам бронеавтомобілі Bradley і CV90. Це одна з важливих новин на фоні обіцянок поставити нам західні танки, зокрема Leopard 2 та Abrams.

Bradley і CV90 – це зовсім інший рівень, ніж ті БМП, до яких звикли українці. Про це в ефірі 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

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На що здатні БМП Bradley і CV90

Він відзначив, що багато критиків вже встигли заявити, що Bradley – це дуже складна машина. Та попри складну історію розробки, фахівець певен, що це найкраща БМП.

Хоча CV90 може посперечатися. Там все ж таки гармата 40-міліметрова – прошиває ту саму БМП-1 чи БМП-2 від носа до корми. Я сподіваюся, ми це побачимо скоро на полі бою,

– заявив Михайло Самусь.

За його словами, ці машини – це фортеці, які допомагатимуть українським піхотинцям проходити ефективні наступальні операції, які просто пробиватимуть російські оборонні порядки.

"Коли ми говоримо про українську армію та її оснащеність, то в нас графік іде стрімко в гору – і по якості, і по кількості. У росіян по кількості – так. Вони ще можуть сказати, що мають тисячі БМП, БТР і танків", – підкреслює аналітик.

Та він наголошує, що російські танки здебільшого з 60-их чи 70-их років. Тож хоч "заліза та м'яса" багато, але їхня якість стає все гіршою, тож графік навпаки йде донизу.

Тому зустріч Bradley чи CV90 з БМП 60-их років буде завершуватися для росіян дуже й дуже трагічно,

– заявив Михайло Самусь.

ЗСУ скоро отримають БМП Bradley – дивіться відео

БМП Bradley

Це основна бойова машина піхоти на озброєнні механізованих військ армії США. Обслуга машини становить 3 осіб, а десант може налічувати до 6 людей. Bradley оснащена 25-міліметровою танковою гарматою M242 Bushmaster. Це основна бойова машина піхоти на озброєнні механізованих військ армії США. Обслуга машини становить 3 осіб, а десант може налічувати до 6 людей. Bradley оснащена 25-міліметровою танковою гарматою M242 Bushmaster.