Україна отримає від Бельгії в подарунок дослідницьке судно Belgica

Україна та Бельгія уклали меморандум у сфері охорони та відтворення вод. Бельгійська сторона безкоштовно передасть Україні дослідницьке судно Belgica. Воно – 1984 року, проте у хорошому стані.

Документ підготували Бельгійський федеральний офіс з наукової політики, Бельгійський королівський інститут природничих наук і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Читайте також "Море із желе": еколог пояснила, чому на Азовському узбережжі спостерігалося нашестя медуз

Судно має унікальне вбудоване обладнання

В українському міністерстві запевнили, що судно має унікальне вбудоване обладнання. Зокрема, мовиться про високоточні ехолоти. У відомстві також зазначили, що охорона морських екосистем включена до екологічного блоку Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

Згідно з документом, Україна має регулярно здійснювати морський моніторинг за євростандартами. У цьому і має допомогти Belgica.

Окрім цього, здійснюватимуть незалежний від рибальства моніторинг рибних запасів. Також планують зайнятись науковими дослідженнями у відкритому морі, георозвідкою морського дна.

Інформація про дослідницьке судно Belgica

Робота на судні може розпочатись вже восени

Меморандум передбачає посилення співпраці українських та бельгійських вчених. Мовиться про вивчення Чорного моря. Головна проблема, яка цікавить науковців, –

У міністерстві кажуть, що робота на судні Belgica під українським прапором може розпочатись вже восени.