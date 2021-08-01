Україна отримає від Бельгії в подарунок дослідницьке судно Belgica
Україна та Бельгія уклали меморандум у сфері охорони та відтворення вод. Бельгійська сторона безкоштовно передасть Україні дослідницьке судно Belgica. Воно – 1984 року, проте у хорошому стані.
Документ підготували Бельгійський федеральний офіс з наукової політики, Бельгійський королівський інститут природничих наук і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Читайте також "Море із желе": еколог пояснила, чому на Азовському узбережжі спостерігалося нашестя медуз
Судно має унікальне вбудоване обладнання
В українському міністерстві запевнили, що судно має унікальне вбудоване обладнання. Зокрема, мовиться про високоточні ехолоти. У відомстві також зазначили, що охорона морських екосистем включена до екологічного блоку Угоди про асоціацію Україна – ЄС.
Згідно з документом, Україна має регулярно здійснювати морський моніторинг за євростандартами. У цьому і має допомогти Belgica.
Окрім цього, здійснюватимуть незалежний від рибальства моніторинг рибних запасів. Також планують зайнятись науковими дослідженнями у відкритому морі, георозвідкою морського дна.
Робота на судні може розпочатись вже восени
У міністерстві кажуть, що робота на судні Belgica під українським прапором може розпочатись вже восени.