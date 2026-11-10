В обмін на два винищувачі МіГ-29: Україна передасть Польщі технології боротьби з дронами

Україна погодилася надати Польщі власні технології для протидії безпілотникам під час переговорів у Києві. Натомість Варшава завершує узгодження деталей щодо передання українським військовим двох винищувачів МіГ-29.

Як повідомляє радіостанція RMF24, польська делегація на чолі із заступником міністра оборони Цезарієм Томчиком та першим заступником начальника Генштабу Збройних сил Польщі генералом Каролем Домановським прибула до української столиці для узгодження фінальних параметрів безпекової угоди.

Які подробиці?

За словами посадовця, домовленість щодо передання літаків та обміну військовими розробками вже наближається до завершення. Варшава прагне перейняти успішний бойовий досвід українських сил у нейтралізації ворожих повітряних загроз.

Україна погодилася надати Польщі необхідні нам технології для боротьби з безпілотниками,

– наголосив Цезарій Томчик.

Спільні проєкти в межах антибалістичної коаліції

Паралельно представники оборонних відомств обговорюють поглиблення співпраці в межах багатонаціональної антибалістичної ініціативи, покликаної перехоплювати ракети.

До об'єднання, крім України та Польщі, входять Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Швеція, Норвегія, Данія та Нідерланди.

Польська сторона приєдналася до коаліції у вересні та збирається підсилити систему захисту радіолокаційними комплексами P-18PL власного виробництва.

Ці радари, що мають дальність дії 2000 кілометрів, будуть розміщені в Польщі та слугуватимуть інтересам Польщі, НАТО, України й коаліції загалом. Але ще одним, і, мабуть, найважливішим питанням є розробка ракети – ракети, здатної перехопити іншу ракету. Це потребує залучення можливостей різних компаній і різних країн,

– пояснив заступник міністра оборони Польщі.

Також перемовники планують узгодити створення спеціалізованого центру технічного обслуговування ракет PAC-3 для американських зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Нагадаємо, що Данія надала Україні 645 мільйонів євро військової допомоги. За словами Володимира Зеленського, значну частину коштів спрямують на придбання ударних дронів і безпілотників-перехоплювачів, боєприпасів для винищувачів F-16, а також на програму PURL.