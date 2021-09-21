Україна переходить у жовту зону: які карантинні обмеження будуть діяти

На позачерговому засіданні Державної комісії у всіх регіонах Україи встановили жовтий рівень епіднебезпеки. Він почне діяти з 23 вересня 2021 року.

З такою ініціативою виступив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Яких обмеження очікувати українцям – дізнавайтесь далі.

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Масові заходи

Масові заходити можна проводити за умови заповненості приміщення на дві третини. Відвідувачам мають обов'язково вимірювати температуру тіла.

На масових заходам людям необхідно дотримуватись маскового режиму, а також користуватись антисептиками. Безумовною складовою подій буде безпечна дистанція гостей.

Такі обмеження не застосовуватимуться лише за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19, методами ПЛР або експрес-тест, за 72 години до проведення заходу.

Також обмеження не діятимуть для тих, хто має документ, який підтверджує повний курс вакцинації.

Кінотеатри та інші заклади культури

Заклади культури та кінотеатри працюватимуть також із максимальною наповненістю приміщення на дві третини. Між двома заповненими відвідувачами рядами має бути один порожній.

Заклади громадського харчування

Дозволяється також розміщувати місця для глядачів у шаховому порядку, за увами 50% наповненості приміщення.

У закладах громадського харчування, можна сідати до 4 людей за 1 столиком. При цьому необхідна дистанція між гостями – 1,5 метри.

Пересуватись по закладу можна лише в засобах індивідуального захисту. За столом та під час приймання їжі чи напоїв дозволяється бути без маски.

Навчальні заклади та спортзали

Обмеження жовтої зони передбачають заборону відвідувати заклади освіти, якщо 80% персоналу не вакциновані хоча б однією дозою. Натомість спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть мають забезпечити 10 квадратних метрів на людину.

Які переваги отримають вакциновані

Для українців, які повністю вакциновані або отримали першу дозу вакцини, немає обмежень у відвідуванні закладів та подій. Внутрішній сертифікат можна згенерувати в застосунку Дія.

Рівні епідемічної небезпеки в Україні / Карта Центру громадського здоров'я МОЗ