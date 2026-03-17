"То ви збираєтеся атакувати нас чи ні": як майстерно Україна "потопила" НАТО на навчаннях у 2025

ЗМІ дізнались, як Україна "потопила" фрегат НАТО дронами на військових навчаннях НАТО REPMUS/Dynamic Messenger у 2025 році. Джерела розповіли, що багатонаціональна військово-морська команда під керівництвом України, яка виконувала роль ворога під час навчань, змогла знайти вразливі місця сил НАТО.

Про це пише газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Як НАТО "програло" Україні?

У ході навчань було 5 сценаріїв навчань біля узбережжя Португалії. Вони передбачали захист портів та конвоїв, а також напади на конвої.

"Червона" команда складалася з американських, британських, іспанських та інших підрозділів, їх очолила Україна. Команда "синіх" – це сили НАТО. У всіх випадках перемогли сили України.

Під час навчань вони розгорнули українські підводні дрони Magura V7. Метою було випробувати нові технології в реальних умовах – в середовищі, де глушіння, акустична розвідка та військові контрзаходи моделювалися якомога реалістичніше.

Інші країни-учасниці теж розгорнули безпілотні літальні апарати. Окрім морських безпілотників, з обох сторін також були літаки та більші військові кораблі.

Згідно з правилами навчань, "ворожі" кораблі фактично не атакувалися. "Перемагали" ті, хто першим прицілився на ворога.

Наприкінці четвертого тижня навчань, "червона" команда була визнана переможцем. Як зазначає джерело, навчання показали, що безпілотні системи в поєднанні з оперативним досвідом та перевіреним плануванням становлять "реальну загрозу" для військово-морських сил НАТО.

Під час імітації атаки на конвой "червоній" команді вдалося завдати стільки "влучань" у фрегат, що той би потонув у реальному бою. Через 5 хвилин "синя" команда, все ще не знаючи про ситуацію, запитала у спільному чаті: "То ви збираєтеся атакувати нас чи ні?".

Проблема полягала не в тому, що вони не могли нас зупинити – вони навіть не бачили нашої зброї,

– зазначило українське джерело.

Після цих навчань НАТО отримало цінні уроки завдяки досвіду України на передовій.

До слова, ще на початку повномасштабного вторгнення Україна просила Захід про військову допомогу. Тепер ситуація кардинально змінилася і Київ стає повноправним партнером західних країн. У розмові з 24 Каналом ексрадник міністра оборони України Юрій Сак наголосив, що Україна сьогодні має можливості вражати західних військових своїми спроможностями.

