Україна переможе Росію американською зброєю

Джо Байден опублікував колонку на The New York Times із заголовком "Що Америка буде і що не буде робити в Україні". Це важливий текст – і в ньому є декілька цікавих моментів та новин, на які багато хто чекав. Я прочитав цю колонку за вас, ось основні акценти.

Нова зброя для України

По-перше, Джо Байден оголосив, що вирішив надати Україні просунуті ракетні системи і боєприпаси – " які дозволять точніше вражати цілі на полі бою в Україні". Але додав, що США не заохочують Україну завдавати удари за межами її кордонів.

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Далі – поставки зброї до України продовжаться. Включно з артилерією, ракетними системами, гелікоптерами, "Джавелінами", "Стінгерами", дронами, радарами та боєприпасами.

Крім цього, Україна отримає мільярди доларів фінансової допомоги, яку затвердив Конгрес.

Байден стоїть на своєму / Скриншот

Глобальна підтримка

Джо Байден підкреслив, що принцип "Нічого про Україну без України" залишається в силі, і що він не буде закликати Київ – приватно чи публічно – йти на жодні територіальні поступки Росії.

Водночас США продовжуватимуть працювати з союзниками та партнерами щодо санкційного тиску на Кремль, а також щодо зменшення їхньої енергетичної залежності від Росії.

Політика невтручання

Америка буде і далі підсилювати східний фланг НАТО – але при цьому США не бажають війни між НАТО та Росією.

Тому Сполучені Штати не будуть прямо втручатись у війну – ні надсилаючи свої війська в Україну, ні атакуючи російські сили.

Станом на зараз в Білому домі не бачать ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні. Однак як підкреслив Джо Байден, будь-яке застосування такої зброї, будь-якою мірою буде "абсолютно неприйнятним і матиме серйозні наслідки".

Якщо коротко, то ось так. Від себе додам, що оголошення нового пакету військової допомоги від Білого дому очікується пізніше в середу. За повідомленнями, він має бути на суму 700 мільйонів доларів. Чекаємо офіційних деталей.