Україна підтвердила удар по хімзаводу в Брянській області

14 січня 2025, 11:46
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Автор: Дар'я Смородська

Сили безпілотних систем підтвердили влучання в хімзавод у Брянській області Росії. Йдеться про стратегічний об'єкт ворога - завод небезпечних боєприпасів у Сєльцо.

Про це пише 24 Канал з посиланням на відповідне повідомлення військових.

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Сили оборони України вдарили по хімзаводу в Брянській області Росії

Удар завдавали підрозділи СБС у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Момент влучання в хімзавод показали на відео.