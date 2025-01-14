Україна підтвердила удар по хімзаводу в Брянській області
14 січня 2025, 11:46Читать новость на русском
Сили безпілотних систем підтвердили влучання в хімзавод у Брянській області Росії. Йдеться про стратегічний об'єкт ворога - завод небезпечних боєприпасів у Сєльцо.
Про це пише 24 Канал з посиланням на відповідне повідомлення військових.
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Сили оборони України вдарили по хімзаводу в Брянській області Росії
Удар завдавали підрозділи СБС у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Момент влучання в хімзавод показали на відео.