Україна після Майдану: реформи у комі

Незалежні експерти, які відповідають за відбір членів наглядових рад, заявили, що припиняють свою роботу. Реформа, яка стартувала відразу після Майдану, померла. Далі – оригінал російською.

Как же так? Что к этому привело?

Важливо Наглядова рада "Нафтогазу" оголосила про свою відставку

История пост-Майдана

Майдан. Украинское активное гражданское общество: мы больше так не можем

Украинская власть: да-да-да, мы тоже не хотим давайте меняться.

Западные партнеры: ура, Украина меняется. Вот план реформ.

Украинская власть: нет-нет, где же мы харчеваться будем

Западные партнеры: нет реформ нет бабла

Украинское гражданское общество: ууууу

Украинская власть: ну ладно, реформы так реформы.

Крепкие хозяйственники: караул, Сорос убивает украинские традиции

Начинаются неспешные реформы...

Украинское большинство: ууууу, тарифы, доктор смерть, закрывают школы, высокие зарплаты,

Сорос

Выборы....

Украинская власть: мы хотим перемен

Украинское активное общество: ура-ура, мы же как раз за это

Западные партнеры: вот план реформ

Украинская власть: а где де мы харчеваться будем? Дайте другой план, мы за перемены, но другие перемены

Западные партнеры: другого плана нет. Давайте делайте реформы. А то бабла не дадим.

Западный мир: активно печатает деньги...

Крепкие хозяйственники: да плевать на них, у Путина возьмем

Украинское гражданское общество: уууууу

Крепкие хозяйственники: да плевать, в мире куча бабла, не нужен нам тот МВФ

Западные партнеры: ну-ну

Украинская власть: а не дадите денег, мы сами напечатает, как вы. Начинают откатывать реформы

Западные партнеры: ну вперед...

Украинская активная часть общества: вы что, с дуба рухнули, не помните как в прошлый раз печатали.

Украинская власть: хорошо, печатать не будем. Давайте бабло

Западные партнеры: да вы стремные какие-то, делайте реформы. Вот план

Крепкие хозяйственники: да в мире много бабла, берем пока дают

Украинская власть: дайте бабло. Деньги вперед, а то мы за себя не отвечаем

Западный мир: активно печатает деньги

Западные партнеры: ну вперед

Украинская власть: ах денег нет, тогда мы у Нафтогаза заберем и пока дорогих долгов возьмем, бабла то в мире завались

Западные партнеры: вы что там, совсем???

Украинская власть: да, мы психованные. Мы за себя не отвечаем....

Западные партнеры: а если ремнем по жопе?

Что сейчас?

Мы где-то тут сейчас. Играем с огнем. Можем себе позволить глупости. Ведь в мире много денег. И у нас есть запас прочности. И за глупости вроде нет наказания. И это создает иллюзию, что все в порядке. Но процесс другой. Ошибки накапливаются. И потом в один момент система перейдет в другое состояние. И чем больше было сделано ошибок, чем больше глупостей накопилось, тем болезненнее будет этот переход.

Потому что шары не бывает. За все приходится платить. И как нельзя вечно печатать деньги, и думать, что изобрели новую экономику и вечный двигатель, так и нельзя все время делать глупости и надеяться, что их простят. Люди простят, законы экономики не прощают.