Здесь можно сделать первый вывод, что Германия, похоже, проигнорировала шантаж со стороны России, ведь Кремль неоднократно пытался запустить "Северный поток-2" раньше времени. Якобы это могло помочь решить энергетический кризис в Европе.

До теми Німеччина призупинила сертифікацію російського "Північного потоку-2"

Сможет ли Украина повлиять на ситуацию

Однако немецкий регулятор все же не пошел на поводу у Кремля, а наоборот решил прислушаться к позиции Украины по этому вопросу. Об участии "Нафтогаза" в сертификации российской трубы сообщил глава украинской госкомпании Юрий Витренко.



Юрий Витренко прокомментировал сертификацию "Северного потока-2" / Фото Getty Images

Но здесь я призываю вас быть реалистами. К сожалению, не сможет "Нафтогаз" похоронить российскую трубу, отменив ее запуск. Но вот создать огромное количество препятствий для его сертификации – с легкостью. Уверен, что компания будет с радостью это делать.

Участие "Нафтогаза" в сертификации реально может заставить играть "Газпром" по правилам. Это значит, что транзит газа через Украину должен сохраниться, а как раз этого Кремль старательно пытался избежать, шантажируя Европу.

Здесь напомню, что Третья газовая директива Евросоюза как раз и нужна для того, чтобы ограничить монопольное положение "Газпрома".

Согласно Третьему газовому пакету ЕС, он не сможет быть одновременно владельцем трубы и поставщиком газа. "Газпром" должен будет передать управление "Северным потоком-2" сторонней компании.

Дізнайтеся більше Неоднозначна ситуація: чи справді "Нафтогаз" впливатиме на запуск ПП-2

Более того, использовать мощности газопровода можно будет лишь на 50%, а часть пропускной способности будет отдана сторонним поставщикам. Я уверен, что "Нафтогаз" будет добиваться соблюдения "Газпромом" каждого из этих пунктов.

Германия играет по правилам

Но и это еще не все проблемы, с которыми столкнулся "Северный поток-2". Власти Германии вообще решили пока приостановить сертификацию газопровода.

Как долго продлится этот процесс – неизвестно, ведь в дальнейшем регулятор проверит новосозданную немецкую компанию на соответствие всем нормам европейского законодательства.

Но примечательно, что Германия, которая точно так же как и Россия выступает за "Северный поток-2", все же играет по правилам, в отличие от Кремля, который умышленно саботирует европейские нормы, устраивает газовый шантаж и сыплет угрозами.

Лондон видит в "Северном потоке-2" угрозу

Но если Германия все же поддерживает проект "Северный поток-2" и явно не собирается уступать, Великобритания напротив, призывает европейцев объединиться против запуска российского газопровода.

Новый выпуск WTF на 24 канале: смотрите видео



Официальный Лондон все также видит в газовом проекте России угрозу для всей европейской безопасности.

Британцы утверждают, что попросту невозможно вести дела, касающиеся поставок, с такими ненадежными странами, а сама России только и делает, что использует свою монополию на газовом рынке для давления на другие страны.

В противовес британцы предлагают углубить торговые связи с теми странами, которые готовы играть по правилам. Подчеркнули в Лондоне и ту опасность, которую "Северный поток-2" несет Украине.

США сохраняют нейтралитет

США же пока обходят стороной этот вопрос, за что администрация президента страны даже получает порцию критики. Джо Байдену припоминают, что он обещал жесткую политику в отношении России, но пока этого не наблюдается.

Чаще всего ему закидывают соглашение с Ангелой Меркель, где США буквально дали "зеленый свет" запуску российской трубы.



Джо Байден пока обходит стороной вопрос "Северного потока-2" / Фото Getty Images

Больше всех Байдена за его мягкую позицию против России критикуют, конечно, его оппоненты из республиканской партии США. Сенатор Тед Круз даже неоднократно блокировал назначения в Госдепартамент США и требовал возобновить санкции против "Северного потока-2".

Конечно, все это на самом деле политическая борьба внутри американского истеблишмента. Но Украине это сейчас только на руку.

Именно сенаторы-республиканцы прописали в оборонном бюджете США на 2022 год новый пакет санкций против компании-оператора "Северного потока-2".

Однако вероятно, что Байден не ослаб, а просто выжидает нужный момент. Ведь приближенные к президенту США американские чиновники заявили изданию Politiko, что Байден несколько раз отправлял новый проект санкций против России на доработку.

До теми США закликають Німеччину використати "Північний потік-2" для стримування агресії Росії, – ЗМІ

По мнению Байдена, они не столько должны нести вред простым россиянам, сколько реально заставить Кремль изменить своё поведение. Бить санкциями, похоже, будут по самому больному – деньгам Путина и его окружения.

При этом очевидно, что и Украине удастся изменить поведение России. Помимо того, что "Нафтогаз" теперь полноценный участник сертификации "Северного Потока-2", Украина получает мощную международную поддержку в этом вопросе.

Рано или поздно, в Кремле поймут, что им все же придется играть по правилам в газовых вопросах.