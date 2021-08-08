Україна почала жити в борг у природи, – голова Держекоінспекції
Джерело:фейсбук-сторінка Андрія Мальованого
Українці використали більше ресурсів, ніж українське довкілля зможе відновити за рік. Тож, починаючи з 8 серпня, наша країна живе в борг у природи.
Про це повідомив Андрій Мальований, очільник Державної екологічної інспекції. За його словами, цю дату розрахували дослідники організації Global Footprint Network.
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Що встановили фахівці
Мальований пояснив, що використання природних ресурсів у різних країнах та загалом по всьому світу аналізують щороку. Зважаючи на отримані дані, визначають День екологічного боргу.
У 2021 році найраніше цей день настав у Катарі – 9 лютого таких великих країнах як США та Канада – 14 березня. Найпізніше – у Нікарагуа, Еквадорі та Індонезії, аж у грудні. Для всієї Землі – 29 липня.
День екологічного боргу в 2021 році у різних країнах / Ілюстрація Global Footprint Network
Як запобігти загрозливим наслідкам
Мальований наголосив, що ресурси планети – не безмежні. Мовляв, Землі загрожує повне виснаження, якщо людство й надалі забруднюватиме воду та землю й хаотично видобуватиме корисні копалини.
"А це – невтішне майбутнє для всієї цивілізації. Єдиний вихід – змінити підхід до споживання ресурсів. Для цього кожному треба зменшити свій екологічний слід", – закликав він.
Посадовець закликав дотримуватися простих звичок:
- раціонально споживати водні та енергетичні ресурси;
- зменшувати генерування сміття;
- застосовувати принцип мінімалізму під час покупок
В Україні – позитивна динаміка
Як пояснив голова Держекоінспекції, якщо щороку День екологічного боргу посуватиметься на 5 днів, то вже у 2050 році обсяг споживання ресурсів зрівняється з обсягом їх відновлення.
Наразі в Україні динаміка позитивна – у 2020 році ця дата припала на 24 липня, тобто на 2 тижні раніше, ніж у 2021,
– наголосив Мальований.
"Сподіваюсь, що весь світ також вживатиме заходів, щоб пересунути день боргу і гармонія з планетою буде досягнута", – підсумував посадовець.