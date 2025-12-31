2026 рік стане проривом, – авіаексперт спрогнозував, що буде з ударами по Росії

Україна посилює свої спроможності для атак вглиб Росії по ворожій інфраструктурі противника. Мовиться про НПЗ, енергетичну галузь та військові об'єкти. В майбутньому удари по російській території можуть стати ще частішими.

Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів 24 Каналу, що український оборонно-промисловий комплекс продовжує розвиватися та нарощувати свої спроможності для ударів. Українські виробники постійно вдосконалюють засоби ураження, щоб підвищити їх ефективність.

Як Україна посилює удари по Росії?

Богдан Долінце підкреслив, що кількість ударів по території Росії лише зростатиме. Ймовірно, атаки ставатимуть значно якіснішими, при чому кількість використаних систем для цього удосконалення може суттєво не збільшуватись.

Україна має значну кількість засобів ураження малого радіуса дії – до 50 кілометрів, і певні напрацювання по засобах з дальністю 300 і більше кілометрів. Тому з високою ймовірністю 2026 рік стане проривом саме в середній дальності,

– припустив він.

Мовиться про дальність засобів ураження до 200 або до 300 кілометрів.

"Ми побачимо цілу низку систем, як ударні літаки, які зможуть атакувати логістику та штабну інфраструктуру ворога, так і українські балістичні та крилаті ракети, які зможуть наносити ураження саме на цю глибину", – сказав авіаційний експерт.

Важливо, щоб Україна розвивалась саме у цьому напрямку, адже та кількість зброї, яку наша держава отримуємо від західних партнерів, значно менша, ніж ті потреби, які зараз є.

