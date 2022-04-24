Україна та Польща посилять співпрацю в залізничній сфері
24 квітня 2022 , 04:15Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дениса Шмигаля
Польща стала потужним партнером України у протистоянні російським окупантам. Наші країни активно розвивають співпрацю в усіх сферах.
Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, на зустрічі з польским колегою Матеушем Моравецьким вдалося досягнути згоди про подальшу співпрацю у залізничній сфері.
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Меморандум про співпрацю у залізничній сфері
За результатами зустрічі прем'єрів було підписано Меморандум про посилення співробітництва в залізничній сфері. Зокрема документ передбачає створення логістичного підприємства, яке буде спільним для двох країн.
Такий крок має забезпечити збільшення об'єму перевезень українського експорту на ринки Європи та транзит українських товарів в інші країни світу.
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