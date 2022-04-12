Україна посилила заходи безпеки на кордоні з Білоруссю та на ділянці з Придністров'ям

Державна прикордонна служба разом з іншими оборонними силами посилює заходи безпеки на кордоні. Мовиться про ділянки з Придністров'ям та Білоруссю.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, такі заходи потрібні, аби не допустити ескалації на цих напрямках.

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"Ми стоїмо спільно з ЗСУ, іншими складовими силами безпеки та оборони, і готові до заходів у разі, якщо з цих напрямків спробують вторгнутися вороги", – сказав Демченко.

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Він розповів, що після того, як російські війська під тиском ЗСУ були змушені відійти з Київської, Чернігівської та Сумської областей, українські прикордонники повернулись до проведення заходів контролю за кордоном.

У Київській, Чернігівській та Сумській областях наші прикордонники вже вийшли на місця дислокації, де перебувають прикордонні відділення, підняли держані прапори. Зараз відбувається обстеження прикордонної території, оскільки залишається небезпека мінування,

– сказав Демченко.

У Харківській області та на Півдні України прикордонники разом із військовослужбовцями ЗСУ, Нацгвардією та підрозділами Територіальної оборони беруть участь у бойових діях проти ворога.

"Кілька днів тому в Маріуполі один із наших офіцерів, прикривши відхід своєї групи, вже перебуваючи пораненим в оточенні, підірвав себе. Аби ворогу не дісталася радіостанція та аби не потрапити в полон. Останніми словами в радіостанції було гасло "Слава Україні!", – додав Демченко.

За даними Держприкордонслужби, з початку російського вторгнення з території України до країн ЄС та Молдови виїхали 3 мільйони громадян України та близько 350 тисяч громадян інших країн.

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