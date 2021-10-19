Прокуратура выдвинула обвинения, а штаб ООС и военнослужащие подготовили очень грамотные комментарии происшествия. Никаких полномочий "СЦКК ЛДНР" командование ООС не признает вообще.

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При этом мы показываем важный прецедент – Россия неспособна заставить Украину освободить своего военнослужащего. И вся мощь российской пропаганды, которая требует освободить Косяка без всяких условий, теперь начала работать против нее - все их угрозы, как оказалось, не имеют никакого веса.

Украина поставила Россию на место. Шантаж россиян, которые захватили сотрудников миссии ОБСЕ в заложники не удался. Теперь надо готовиться к тому, что российские войска могут попытаться захватить в плен на фронте украинских военнослужащих для быстрого обмена на месте, надо быть готовым к внезапной атаке.

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Посмотрите, какой огромный резонанс возник из-за задержания Косяка. И представьте, какие возможности открывало для нас задержание сразу 28 куда более важных для РФ террористов.

Есть только один путь освобождать украинских заложников в лапах РФ – это захват важных для противника россиян в обменный фонд. Так, как это произошло с 10 пленными российскими десантниками под Иловайском, так, как это произошло с пленным майором ВС РФ Старковым.

Вот только в таких условиях дипломатия становится эффективной – когда ты на переговорах с врагом создаешь себе выгодные позиции и не просишь, а ставишь условия. Пора бы офису президента это осознать хотя бы на восьмом году войны...