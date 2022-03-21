"Україна потребує підтримки": Словенія скоро поверне своїх дипломатів у Київ

Напередодні російського вторгнення дипломати низки держав виїхали з України, зокрема – словенські. Тепер деякі з них мають намір повернутися до Києва.

Про це на своїй твітер-сторінці повідомив словенський прем'єр-міністр Янез Янша. Відповідний допис він опублікував ввечері 20 березня.

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ЄС закликатимуть брати приклад

"Словенія незабаром відправить своїх дипломатів до Києва. Вони волонтери. Ми працюємо над тим, щоб Євросоюз робив те саме. Україна потребує прямої дипломатичної підтримки", – наголосив прем'єр-міністр.

Раніше політик наголосив, що Любляна вже допомагає Україні з біженцями й допомагатиме зброєю. "Щоб ви продовжували захищати себе на землі, на морі та у повітрі", – підкреслив він.

Янша особисто відвідав Київ

15 березня Янез Янша разом з колегами із Польщі та Чехії відвідав українську столицю. Там вони зустрілися з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем. У такий спосіб європейські посадовці хотіли підтвердити підтримку суверенітету та незалежності нашої держави.

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