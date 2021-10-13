Україна потролила Росію, запропонувавши зіграти у "Гру в кальмара"

На офіційному акаунті України у твітері з'явилося цікаве повідомлення зі зверненням до Росії. Державі-агресорці запропонували зіграти у гру на виживання із популярного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара".

Україна підхопила популярну у всьому світі тему "Гри в кальмара" і на її тлі потролила Росію.

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Україна кличе Росію "грати в кальмара"

У твітері України з'явилося повідомлення, яке демонструє, що у країни-окупанта не має шансів перемогти у "гру в кальмара", змагаючись з Україною.

Якби Росії довелося взяти участь у грі "цукрове печиво", то на неї чекало б непросте завдання – видряпати з кола не просту фігуру, а герб України.

У Росії наразі на тролінг України не відреагували. Однак мережі публікація сподобалася. Користувачі відзначають, що жарт був вдалим "підколом" держави-агресорки. Адже український герб вишкрябати на печиві було б дуже важко.



Ось що Україна пропонує Росії видряпати на печиві / Твітер України

Суть "Гри в кальмара"