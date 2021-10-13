Україна потролила Росію, запропонувавши зіграти у "Гру в кальмара"
Джерело:твітер України
На офіційному акаунті України у твітері з'явилося цікаве повідомлення зі зверненням до Росії. Державі-агресорці запропонували зіграти у гру на виживання із популярного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара".
Україна підхопила популярну у всьому світі тему "Гри в кальмара" і на її тлі потролила Росію.
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Україна кличе Росію "грати в кальмара"
У твітері України з'явилося повідомлення, яке демонструє, що у країни-окупанта не має шансів перемогти у "гру в кальмара", змагаючись з Україною.
Якби Росії довелося взяти участь у грі "цукрове печиво", то на неї чекало б непросте завдання – видряпати з кола не просту фігуру, а герб України.
У Росії наразі на тролінг України не відреагували. Однак мережі публікація сподобалася. Користувачі відзначають, що жарт був вдалим "підколом" держави-агресорки. Адже український герб вишкрябати на печиві було б дуже важко.
Ось що Україна пропонує Росії видряпати на печиві / Твітер України
Суть "Гри в кальмара"
- "Гра в кальмара" – найпопулярніший серіал на Netflix за всю історію сервісу. У центрі сюжету група з 465 людей, які через фінансову скруту погоджуються взяти участь у 6 смертельних іграх. Переможець – один, який отримає 45,6 мільярда вон (38,5 мільйона доларів), решта – помруть.
- Спершу всі учасники гри на виживання довільно обирали фігури.
- Згодом їм видали цукрове печиво, на якому голкою потрібно було видряпати обрану фігуру. Якщо учасники ламають печиво або не встигають закінчити малюнок, їх чекає смерть.