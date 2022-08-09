До наступу холодів треба завдати росії суттєвої поразки, є конкретні сценарії, – ОП

Україна усіма силами прагне завдати суттєвої поразки росії на будь-якому напрямку. Це принесе дуже чутливі проблеми російській армії.

Таку думку в інтерв'ю озвучив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Він пояснив, що поразка на будь-якому напрямку погіршить забезпечення росіян та посилить деморалізацію. Простіше кажучи, виникнуть панічні настрої в росії, почнуться питання: "За що ми вмираємо в такій кількості?", "Чому так довго?", "Чому все йде "по плану", про який постійно говорить пан путін?".

І є конкретні сценарії і плани, які, зокрема, охоплюють строки, коли треба звільнити чи деблокувати якусь територію. Саме про це президент говорив і конгресменам, і публічно: ми ці плани напрацювали, але вони мають бути ресурсно забезпечені,

– заявив Подоляк.

Водночас він додав, що війна – це динамічний процес. Це постійна зміна тактичних цілей.

"Безумовно, росія має достатньо велику кількість ресурсів, щоб спробувати переламати хід війни, який для них, давайте відверто, виходячи з тих цілей, які вони проговорювали з самого початку, складається невдало. Вони теж шукають можливості завдати нам поразки і концентрують ударні угрупування на тих чи інших напрямах", – зазначив радник глави Офісу Президента.

Україна не залишить росії Херсон

Подоляк сказав, що з точки зору військової справи набагато краще говорити не про конкретні спецконтроперації, а в цілому про можливість деблокади.

І ми про це говоримо: для нас неможливо уявити, що Херсон залишиться в окупантів. Це принципово. Ба більше, події на Антонівському мосту показують, що для нас принципово звільнити саме Херсон. Бо це дуже велике місто. І тому певні дії (для цього – 24 канал) наша армія робить вже сьогодні,

– підсумував Михайло Подоляк.

Як ЗСУ завдає неприємностей на Херсонському напрямку

У ніч проти 8 серпня ЗСУ добряче попрацювали по ворожих позиціях на окупованих територіях. Так під удар українських військових знову потрапили мости через Дніпро – в Херсоні та Новій Каховці.

Мостами українські захисники не обмежились. ЗСУ знищили кілька російських баз з боєприпасами. Наразі результати уточнюють, адже, каже керівниця пресцентру, до ліквідації складів з БК міг долучитись і рух спротиву на окупованих територіях.

Разом з тим робота партизанів та влучання ЗСУ по позиціях суттєво підривають моральний стан ворога і значно впливають на боєздатність окупаційних військ.

Біля Херсона дуже спекотно: дивіться відео