Якщо ми залишимо росії хоча б щось на території України, це буде постійна війна, – ОП

Україна повинна повернути 100% своєї території. В іншому випадку – росія буде вигадувати тисячі причин, щоб напасти на нашу країну.

Таку думку в інтерв'ю озвучив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Важливо У Зеленського назвали щоденні цифри втрат ЗСУ на війні

Він пояснив: якщо залишиться хоча б частка захопленої території України – це буде постійне місце провокацій.

Вони (росіяни – 24 канал) будуть придумувати біолабораторії, "білок-летяг", вони говоритимуть про обстріли народу Атлантиди, заради захисту якого треба знищити мільйон українців. Тобто якщо ми залишимо Росії хоча б щось на території України, це буде постійна війна,

– наголосив Подоляк.

Радник глави ОП закликав людей усвідомити: не може бути такого, що ми підпишемо якийсь, умовно кажучи, Мінськ-3, бо тоді ми повинні будемо визнати, що за рік ми знову матимемо війну. Ба більше, нам доведеться повністю забути про можливість розвивати Україну.

Як зауважив Подоляк, це буде сигналом і для наших партнерів. Якщо в Україні залишиться хоча б якась територія під контролем сепаратистів чи просто під контролем росії, то в Україну категорично не можна буде вкладати гроші.

"І для росії це робочий сценарій: якщо вони не зможуть поглинути Україну, вони захочуть, щоб Україна виглядала як повністю знищена територія, куди ніхто не прийде з грошима", – додав радник Офісу Президента.

росія не зупиниться на Україні

Подоляк також наголосив, що росія – не Північна Корея. Щодо України вона не зупиниться на 38-й паралелі. За словами радника ОП, це призведе до постійної війни.

Україна готова вести переговори з росією лише з позиції сили

Після завершення Другої світової війни Корея, яка перебувала під владою Японії, виявилася розділена по 38 паралелі між США та СРСР . Обидві держави прагнули контролювати стратегічно важливий плацдарм в Азії. Тому на Півночі та Півдні було сформовано уряди, лояльні або до Москви, або до Вашингтона.

Михайло Подоляк наголосив, що президент Володимир Зеленський неодноразово вже говорив публічно: Україна пропонує почати переговорний процес в момент, коли росіяни відійдуть з усієї території України, а наші кордони будуть відновлені.

Зауважимо, що Україна зараз фактично не веде мирні переговори з Росією. За словами радника голови ОП, ніяких підстав для відновлення переговорів з країною-агресоркою наразі немає.

Подоляк заявив, що росія готова зафіксувати на переговорах нову лінію розмежування: дивіться відео