Для антарктичних експедицій: Україна придбає криголам

Кабінет Міністрів виділив гроші на придбання науково-дослідного судна – криголама. Його використовуватимуть для українських антарктичних експедицій.

Гроші виділять через перерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених Міністерству освіти та науки на 2021 рік. Відповідне рішення схвалили на засіданні уряду 7 липня.

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Тепер рішення Кабміну має затвердити парламентський комітет з питань бюджету. Наступний крок – купівля судна.

Для чого Україні криголам

За словами очільника МОН Сергія Шкарлета, раніше Україна мала чималі здобутки та напрацювання у галузі морських досліджень. Однак останні 20 років наші можливості були обмежені відсутністю науково-дослідних суден льодового класу.

Океанографічний криголам дозволить українським вченим повернутись до досліджень Світового океану. У перспективі – працювати не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці.

Розв'яже логістичні проблеми

Власне судно також допоможе розв'язати логістичні проблеми на станції "Академік Вернадський". Адже добратися до неї можна лише морським шляхом і тільки в короткий період антарктичного літа – коли океан не скутий кригою.

Для доставляння експедицій та вантажів Україна щороку наймає іноземні судна.

Взимку 2021 року президент Володимир Зеленський казав, що держава зробить все, аби вирішити питання з добиранням вчених на станцію.



Для чого Україні криголам / Фото МОН