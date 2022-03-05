Україна просить дозволу на направлення гумвантажів з медикаментами з Запоріжжя і Дніпра
Росія не дотримала домовленість про припинення вогню на час евакуації населення з Маріуполя та Волновахи. Українська сторона просить дозволити направити медикаменти з Дніпра та Запоріжжя.
Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал. Мовиться передусім про гуманітарні вантажі з ліками.
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Мовиться передусім про медикаменти, інсулін і так далі, а також продукти харчування,
– пояснила Верещук.
Зазначимо, що 5 березня була домовленість про режим тиші задля гуманітарних коридорів. З Маріуполя та Волновахи мали вивезти автобусами 215 тисяч людей. Проте окупанти порушили домовленість та продовжили обстріли, через це вивезення громадян перенесли.