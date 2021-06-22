Україна проведе навчання Sea Breeze з рекордною кількістю країн-учасниць

Шостий флот військово-морських сил США повідомив про свою участь у Sea Breeze-2021. Українсько-американські навчання відбуватимуться у чорноморському регіоні.
У 2021 році у змаганнях візьме участь рекордна кількість країн. Навчання розпочнуться вже на наступному тижні.
Цікаво Британія та Україна будуватимуть військові кораблі й бази для вітчизняних ВМС
Детальніше про навчання у 2021 році
Участь у тренуваннях візьмуть 32 країни з 6 континентів. Також залучать:
- 5 тисяч військових;
- 40 літаків;
- 32 кораблів;
- 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу.
За словами американських дипломатів, відповідні навчання здатні посилювати морську безпеку, підвищити сумісність і забезпечити мир в регіоні.Довідка. Sea Breeze – це багатонаціональні військові навчання. Починаючи з 1997 року, їх організовують на території України.
Що відомо про Sea Breeze
Тренування спільно організовують Україна та Сполучені Штати Америки. Наша держава надає інфраструктуру чорноморського узбережжя, зокрема військову й цивільну. Водночас США надають фінансову підтримку.
Учасники Sea Breeze під час навчань відпрацьовують маневри на суші, в повітрі, в морі та під водою. Відзначимо, що в події беруть участь військові з держав чорноморського регіону, окрім Росії.