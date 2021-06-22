Україна проведе навчання Sea Breeze з рекордною кількістю країн-учасниць

Шостий флот військово-морських сил США повідомив про свою участь у Sea Breeze-2021. Українсько-американські навчання відбуватимуться у чорноморському регіоні.

У 2021 році у змаганнях візьме участь рекордна кількість країн. Навчання розпочнуться вже на наступному тижні.

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Детальніше про навчання у 2021 році

Участь у тренуваннях візьмуть 32 країни з 6 континентів. Також залучать:

5 тисяч військових;

40 літаків;

32 кораблів;

18 команд спеціальних операцій і дайвінгу.

За словами американських дипломатів, відповідні навчання здатні посилювати морську безпеку, підвищити сумісність і забезпечити мир в регіоні.

Що відомо про Sea Breeze

. Sea Breeze – це багатонаціональні військові навчання. Починаючи з 1997 року, їх організовують на території України.

Тренування спільно організовують Україна та Сполучені Штати Америки. Наша держава надає інфраструктуру чорноморського узбережжя, зокрема військову й цивільну. Водночас США надають фінансову підтримку.

Учасники Sea Breeze під час навчань відпрацьовують маневри на суші, в повітрі, в морі та під водою. Відзначимо, що в події беруть участь військові з держав чорноморського регіону, окрім Росії.