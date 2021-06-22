Україна проведе навчання Sea Breeze з рекордною кількістю країн-учасниць

22 червня 2021 , 14:28
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Джерело:

Посольство США в Україні

Шостий флот військово-морських сил США повідомив про свою участь у Sea Breeze-2021. Українсько-американські навчання відбуватимуться у чорноморському регіоні.

У 2021 році у змаганнях візьме участь рекордна кількість країн. Навчання розпочнуться вже на наступному тижні.

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Детальніше про навчання у 2021 році

Участь у тренуваннях візьмуть 32 країни з 6 континентів. Також залучать:

  • 5 тисяч військових;
  • 40 літаків;
  • 32 кораблів;
  • 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу.

За словами американських дипломатів, відповідні навчання здатні посилювати морську безпеку, підвищити сумісність і забезпечити мир в регіоні.

Довідка. Sea Breeze – це багатонаціональні військові навчання. Починаючи з 1997 року, їх організовують на території України.

Що відомо про Sea Breeze

Тренування спільно організовують Україна та Сполучені Штати Америки. Наша держава надає інфраструктуру чорноморського узбережжя, зокрема військову й цивільну. Водночас США надають фінансову підтримку.

Учасники Sea Breeze під час навчань відпрацьовують маневри на суші, в повітрі, в морі та під водою. Відзначимо, що в події беруть участь військові з держав чорноморського регіону, окрім Росії.

 

Автор: Анастасія Мигидюк