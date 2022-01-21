Україна провела навчальні стрільби з "Градів" неподалік Криму: потужне відео

Українські військові провели тактичні навчання із захисту морського узбережжя. Так, бійці тренувалися стріляти з "Градів".

Як відбувалися тренування ЗСУ

Навчання відбулися на полігоні в Херсонській області. Військові знищували вогневі засоби, броньовану техніку та живу силу умовного противника.

До теми Зброї та боєприпасів вдосталь, – командувач Сил тероборони ЗСУ

Такі тренування відбуваються регулярно. Саме тому військовослужбовці завжди демонструють високий рівень навченості та злагодженості, вчасно реагуючи на всі можливі загрози,

– наголосив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Під час навчань військові використовували інформацію від артилерійської розвідки, яка вивчала місцевість та розкривала цілі для ураження. Крім того, бійці отримували вказівки від операторів безпілотного літального апарату.

Мета навчань:

злагодження артилерійських підрозділів,

вдосконалення польового вишколу особового складу,

підвищення практичних навичок командирів в управлінні підрозділами.

Результат каже сам за себе. Військові досягнули високого рівня злагодженості у виконанні поставлених завдань,

– зазначив генерал-лейтенант.

Наєв зазначив, що під час кожних навчань командири додають нові елементи та ввідні задля відпрацювання різних аспектів протидії ворогу. Вони ускладнюють завдання й так вчать особовий склад діяти в умовах раптової зміни обставин.

Дивіться відео з тренувань ЗСУ:

Повний текст публікації Командування Об'єднаних сил ЗСУ у фейсбуці:

В умовах раптової зміни ситуації

На одному з загальновійськових полігонів Херсонщини захисники південного напрямку, що несуть бойову службу на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, провели тактичні навчання із захисту морського узбережжя та танконебезпечних ділянок суходолу під час протидії наступальній операції.

Бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" виконали завдання щодо придушення та знищення вогневих засобів, броньованої техніки та живої сили умовного противника.

"Подібні тренування відбуваються регулярно. Саме тому, військовослужбовці завжди демонструють високий рівень навченості та злагодженості, вчасно реагуючи на всі можливі загрози", – наголосив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Наприклад, цього разу реактивна батарея здійснила марш у район проведення тренувань, здійснила розгортання у бойовий порядок та виконала заходи щодо підготовки до стрільби та управління вогнем.

Під час навчань військовослужбовці використовували інформацію, що надавала артилерійська розвідка, яка вивчала місцевість та розкривала цілі для ураження, а також вказівки, отримані від операторів безпілотного літального апарату-розвідника.

"Кожного разу командири у навчання додають нові елементи та ввідні задля відпрацювання різних аспектів протидії ворогу. Командири ускладнюють задачу, навчаючи особовий склад діяти в умовах раптової зміни обставин", – підкреслив командувач.

Навчання мали на меті злагодження артилерійських підрозділів, вдосконалення польового вишколу особового складу, підвищення практичних навичок командирів в управлінні підрозділами.

"Результат каже сам за себе. Військовими вже досягнутий високий рівень злагодженості у виконанні поставлених завдань", – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.