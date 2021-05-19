Україна вперше провела відбір до збірної на Warrior Games: видовищні фото, відео

У Києві з 14 по 16 травня відбулися масштабні національні змагання Warrior Games. Для участі в спортивному заході до столиці приїхали військовослужбовці та ветерани війни на Сході України, які отримали поранення під час служби.

Атлети змагалися протягом кількох днів на центральному київському стадіоні Деснянського району. За результатами відбору було обрано 40 українських захисників, які вперше представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях Warrior Games у США.

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Один з учасників відбору, Василь Стуженко, змагався у стрільбі з луку. Він отримав поранення у 2014 році під Іловайськом, де втратив руку й ногу. У спорті ветеран вже третій рік.

На тренування чоловік їздить з Кривого Рогу до Одеси. За цей час український захисник знайшов своє кохання, одружився і створив громадську організацію для підтримки та мотивації побратимів.



Василь Стуженко / Скриншот з відео 24 каналу

"Я така людина, що навіть як отримав поранення, все сприйняв жартом. Я сказав собі, якщо зостануся живим, буду далі жити здоровим повноцінним життям", – розповів Василь Стуженко.

Ветеран також стрибає з парашутом, плаває. І готується представляти у 2022 році національну збірну на "Іграх нескорених" у Нідерландах.

На відміну від традиційних змагань, ветерани сюди можуть прийти і вперше спробувати один з адаптивних видів спорту. Адже головний результат – це психологічна реабілітація після війни. І спорт у цьому найкраще допомагає.

Наша ключова мета – дати учаснику бойових дій, який на візку, з ампутаціями, з обмеженнями руху, потрапити на ці Ігри. Кожен з них отримав якесь захворювання чи поранення і пройшов через свою версію пекла,

– пояснила координаторка проєкту "Ігри воїнів в Україні" Оксана Горбач.

За словами тренерів, з такою наполегливістю, з якою займаються ці хлопці – приходять не всі. Тому згодом вони показують хороші спортивні результати.

Warrior Games супроводжує команда психологів

Ігри для ветеранів супроводжує команда психологів. Кожен учасник проходить тестування. Це для того, аби зрозуміти, як вони взаємодіятимуть в команді.

Військові, які звикли до своєї сили та відваги, після поранення й хвороби можуть знову отримати ці відчуття у спорті. Змагання спонукають проявити свої вольові та фізичні можливості, а також побороти страхи.

Багато хто з ветеранів, особливо ті, які отримали поранення, зазнали психологічного травмування. Вони мусять впорядкувати своє життя. Спорт у цьому допомагає,

– зазначила психологиня Людмила Новіцька.

Спорт також допомагає розкрити прихований потенціал. Є такий термін як посттравматичне зростання – коли травма допомогла людині проявити те, що було в задатках. І психологи знають безліч прикладів, як ветерани змогли змінити життя й стали успішними бізнесменами, спортсменами, хорошими сім'янинами.

Національний відбір на Warrior Games / Фото Warrior Games: Team Ukraine

Що відомо про Warrior Games

Warrior Games, або "Ігри Воїнів" – міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, травми чи захворювання під час виконання службових обов'язків. З 2013 року спортивний захід організовує Міністерство оборони Сполучених Штатів.

У програмі Warrior Games такі адаптивні види спорту:

стрільба з лука;

гольф;

кульова стрільба;

легка атлетика;

велоспорт;

плавання;

веслування на тренажерах;

баскетбол на візках;

регбі на візках;

пауерліфтинг;

волейбол сидячи.

У міжнародних змаганнях щороку беруть участь США, Австралія, Канада, Велика Британія, Данія, Нідерланди, Грузія. У вересні 2021 році вперше на Warrior Games поїде збірна України. 40 спортсменів представлятимуть нашу державу в американському місті Орландо.