Україна проводить міжнародні навчання в Чорному морі: росіяни активізувалися

В акваторії Чорного моря 5 серпня розпочалась активна фаза багатонаціонального протимінного навчання "Дайв-2021". Через це росіяни вирішили запустити авіацію.

Що відомо про військові навчання

Навчання відбуваються за участі ВМС України, Грузії, Болгарії, Азербайджану, США та Румунії. Моряки використовують новітнє водолазне спорядження країн-учасниць.

Раніше Моряки з України та Грузії провели у Чорному морі спільні навчання: фото

Крім того, до навчань залучили спеціальне обладнання пошуково-рятувального судна українських ВМС "Олександр Охрименко" та гідрографічного комплексу румунського судна "Александру Катанеану».

Військові відпрацьовують:

парні водолазні спуски на глибину понад 30 метрів у складі інтернаціональних груп із виходом по попередньо узгодженому режиму декомпресії;

елементи надання медичної допомоги із залученням барокамери, у разі виявлення кисневої хвороби.

Навчання моряків у Чорному морі / Фото ВМС

На румунському судні морякам розповіли про роботу сучасного океанографічного, метеорологічного, топографічного та гідрографічного обладнання.

Основні зусилля зосереджені на синхронізацію дій водолазів спільної багатонаціональної тактичної групи та ознайомлення із специфікою водолазної справи різних країн,

– зазначив начальник пошуково-рятувальної служби Олексій Нестеров.

Він наголосив, що надалі завдання будуть ускладнювати. Попереду на учасників чекає відпрацювання операцій з підводного розмінування, підводних підривних і технічних робіт, протимінні дії тощо.

Росіяни активізувалися

Через міжнародні навчання у Чорному морі одразу заворушилися росіяни. За даними ТАСС, Вони випустили літаки 279-го корабельного винищувального авіаполку в Криму на наземний випробувальний тренувальний комплекс.