Україна радить авіакомпаніям уникати польотів над Чорним морем

Український повітряний простір залишається відкритим для комерційних рейсів. Однак до 19 лютого компаніям радять уникати польотів над Чорним морем.

В Украероруху відзначають, що територія нашої країни є безпечною для польотів. Однак через навчання Росії у Чорному морі, компаніям радять уникати польотів над ним.

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Уникати польотів рекомендують до 19 лютого

Росія анонсувала проведення навчань у Чорному морі та на узбережжі окупованого нею Криму. Вони пройдуть з 14 по 19 лютого. Саме на цей період компаніям, які здійснюють комерційні авіарейси, рекомендують змінити маршрут та уникати польотів над Чорним Морем.

Відповідно до них Україною здійснено офіційну публікацію аеронавігаційної інформації про активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі в районі Чорного моря та про врахування для планування польотів у визначеній частині повітряного простору - з 14 лютого по 19 лютого 2022 року,

– наголосили в Украероруху.

Компаніям пропонують планувати більш оптимальні маршрути для польотів. Однак ця рекомендація не блокує повністю всі польоти над Чорним морем.

Повітряний простір України залишається відкритим для польотів

Літак української авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс Мадейра – Київ, 13 лютого здійснив вимушену посадку у Кишиневі. В авіакомпанії пояснили, що залітати в Україну заборонив лізингодавець літака з Ірландії. Все через побоювання нападу Росії.

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Авіакомпанія KLM оголосила, що припиняє польоти з Нідерландів до Києва через загрозу російського вторгнення.

Однак в Украероруху запевнили, що наш повітряний простір залишається відкритим для польотів авіарейсів.

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Текст допису Андрія Ярмака

Станом на 14:30 13 лютого 2022 повітряний простір над територією України є відкритим та доступним для виконання польотів, за винятком його частин, закритих з 2014 року над тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та Сходу країни.

Жодних рішень щодо закриття авіапростору України не приймалось.

Водночас Україною здійснено офіційну публікацію аеронавігаційної інформації про активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі над відкритими водами Чорного моря – з 14.02 по 19.02.2022.

Тому вже від завтра авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти протягом визначено проміжку часу над цією зоною, та заздалегідь планувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації.

Наголосимо, що ця рекомендація не блокує в цілому польоти над Чорним морем.

Повітряний простір над територією України наразі є відкритим та доступним для планування польотів.