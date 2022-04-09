Україна розпочала роботу над Планом відновлення країни, – Шмигаль

Український уряд робить усе можливе, щоб бізнес міг працювати в умовах війни. Окрім того, ведеться активна робота над подоланням наслідків підлого нападу Росії на нашу країну.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що український бізнес позитивно відреагував на спрощення, запропоновані урядом. Варто чекати скорочення бюджету, але фінансування пріоритетних напрямків та робота економіки дозволять зберегти правильний баланс.

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План відновлення країни

Також прем'єр заявив, що на базі уряду, Офісу Президента та Парламенту буде створено робочу групу, яка займатиметься планом фінансової підтримки від партнерів на відбудову України після війни. На його основі буде створено фонд відновлення United 24.

Також Україна розраховує на заморожені російські активи в багатьох країнах світу як компенсацію за завдані збитки.

За різними оцінками, ця сума коливається від 300 до 500 мільярдів доларів станом на сьогодні,

– зазначив Шмигаль.

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