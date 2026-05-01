Україна розпочинає реформу армії, яка стартує у червні, – Зеленський
1 травня, 15:44
Поліна Буянова

Україна розпочинає реформу армії: перші результати очікуються в червні та стосуватимуться сфери фінансового забезпечення військових.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 1 травня.

Що саме планують змінювати?

Володимир Зеленський розповів, що впродовж квітня було узгоджено ключові напрямки реформи армії, а військове командування разом із урядом визначили загальну формулу змін.

 