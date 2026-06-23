Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до ОЕСР вже восени, – Зеленський

Президент Зеленський 23 червня провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом. Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до ОЕСР вже восени 2026.

Прем'єр-міністерка передала офіційну поновлену заявку України на членство. Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Що сказав Зеленський про членство України в ОЕСР?

Президент Зеленський зауважив, що членство України в ОЕСР для нас дуже важливе.

Уряд працює над цим, а також щодо першого кластера "Основи". Європейська рада ухвалила позитивне рішення, і всі лідери підтримали це.

Технічно Україна зробила все, щоб відкрити всі 6 кластерів. Тож президент сподівається, що протягом 2 – 3 тижнів їх буде відкрито.

Сподіваємось отримати статус країни-кандидата вже цієї осені. Наступний етап – дорожня карта до членства в ОЕСР. Обговорили це під час зустрічі,

– також повідомив Зеленський.

Окрему увагу на зустрічі із Корманом звернули на прогрес України на шляху до європейської інтеграції та впровадження реформ, необхідних для швидкого просування до членства в ЄС.

Також вони говорили про реалізацію фінансового пакета підтримки від Євросоюзу, посилення санкцій проти Росії та контакти з партнерами.

"Ви знаєте, ми прагнемо, щоб Україна досягла справедливого, безпечного й тривалого миру. Це пріоритет номер один. Але, крім цього, для мене справжня честь – підтримувати ваш уряд у його зусиллях щодо реформ і модернізації, а також ваші зусилля", – додав Корман.

Нагадаємо, що Україну визнали потенційним членом ОЕСР у 2022 році. Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП.

Прийняття України в це коло є важливим маркером готовності до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна – перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу.