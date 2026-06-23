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23 червня, 20:49
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Оновлено - 21:13, 23 червня

Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до ОЕСР вже восени, – Зеленський

Софія Рожик

Президент Зеленський 23 червня провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом. Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до ОЕСР вже восени 2026.

Прем'єр-міністерка передала офіційну поновлену заявку України на членство. Про це повідомив Володимир Зеленський

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Що сказав Зеленський про членство України в ОЕСР?

Президент Зеленський зауважив, що членство України в ОЕСР для нас дуже важливе.

Уряд працює над цим, а також щодо першого кластера "Основи". Європейська рада ухвалила позитивне рішення, і всі лідери підтримали це. 

Технічно Україна зробила все, щоб відкрити всі 6 кластерів. Тож президент сподівається, що протягом 2 – 3 тижнів їх буде відкрито.

Сподіваємось отримати статус країни-кандидата вже цієї осені. Наступний етап – дорожня карта до членства в ОЕСР. Обговорили це під час зустрічі, 
– також повідомив Зеленський.

Окрему увагу на зустрічі із Корманом звернули на прогрес України на шляху до європейської інтеграції та впровадження реформ, необхідних для швидкого просування до членства в ЄС. 

Також вони говорили про реалізацію фінансового пакета підтримки від Євросоюзу, посилення санкцій проти Росії та контакти з партнерами.

"Ви знаєте, ми прагнемо, щоб Україна досягла справедливого, безпечного й тривалого миру. Це пріоритет номер один. Але, крім цього, для мене справжня честь – підтримувати ваш уряд у його зусиллях щодо реформ і модернізації, а також ваші зусилля", – додав Корман.

Нагадаємо, що Україну визнали потенційним членом ОЕСР у 2022 році. Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП.

Прийняття України в це коло є важливим маркером готовності до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна – перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу.

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