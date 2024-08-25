Росіяни вже хочуть відтягнути далі свою авіацію: на що може бути здатна "Паляниця"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перше успішне застосування української зброї, а саме ракету-дрон "Паляницю". Її тактико-технічні характеристики поки є таємницею, але росіяни вже налякані.

Про це 24 Каналу розповів експерт з національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко, зауваживши, що нова зброя буде призначена для ударів по аеродромах Росії, де перебувають військові літаки. "Паляниця" стане альтернативою зброї партнерів Заходу.

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На що може бути здатна "Паляниця"

За словами експерта з національної безпеки, поки що ракета-дрон була застосована у бойовому завданні, коли її застосування буде масове, тоді вже будуть деталі та показ її успішності.

Вже анонсовано, що нова зброя може досягати до кількох десятків російських аеродромів, на якому дислокуються військові літаки країни-агресорки. Завдавати ударів "Паляниця" зможе на відстань мінімум до 500 кілометрів.

Зброя буде ще вдосконалюватись як українські морські дрони, інша безпілотна авіація, яка зараз завдає великої шкоди російській військовій економіці та військовим силам росіян та території Росії.

Те, що вона буде спрямована на територію Росії, означає, що її розглядають як альтернативу Storm Shadow/SCALP, ATACMS і німецьким ракетам, які сьогодні Україна не має можливість повністю застосовувати по території Росії в достатній кількості,

– зауважив Варченко.

Також він розповів, що швидкість "Паляниці" буде набагато більшою, ніж дронів. Це означає, що ворожі системи протиповітряної оборони не матимуть можливості з нею ефективно працювати та боротись.

Росіяни з 24 серпня 2024 року, відколи було продемонстровано ракету-дрон, хочуть або вже почали робити реальні рухи, щоб відтягнути свою авіацію з летовищ, які розташовані в радіусі 300 – 400, а може і 500 кілометрів від України,

– підкреслив експерт з національної безпеки.