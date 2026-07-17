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17 липня, 19:22
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Оновлено - 19:56, 17 липня

Україна розсекретить усі архіви СБУ та СЗР щодо Волинської трагедії, – Зеленський

Софія Рожик

Президент Зеленський 17 липня провів нараду щодо політики щодо Польщі. Він анонсував, що Україна розсекретить усі архіви СБУ та СЗР щодо Волинської трагедії.

Про це написав глава держави у своєму телеграм-каналі.

Як врегульовуватимуть ситуацію із Польщею?

Зеленський наголосив, що усім в Європі потрібні добросусідські, рівноправні та взаємовигідні відносини, які будуються на повазі. 

Він зауважив, що Польща відчутно підтримала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, і подякував за це.

Захист незалежності України прямо означає посилення незалежності Польщі, і безпекові виклики, які стоять у наш час перед Європою, можуть бути вирішені тільки у співпраці, зокрема у співпраці вільних націй нашого регіону,
– також додав Зеленський.

Тож на нараді домовилися зробити кілька ключових речей. 

По-перше, будуть рішення на дипломатичному напрямку. 

По-друге, будуть відкриті всі архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України щодо подій ХХ століття на Волині. 

По-третє, будуть рішення для надання додаткової суттєвої кількості дозволів на пошукові ексгумаційні роботи.

"Разом із польською стороною маємо забезпечити більшу спроможність для проведення таких робіт", – додав президент.

По-четверте, на нараді обговорили можливі формати для розширення міжсуспільного діалогу України та Польщі. 

По-п'яте, домовилися з керівником Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим про розширення можливостей інституту. Він підготує і представить системні пропозиції.

Прошу відповідних урядовців та профільний комітет Верховної Ради України розглянути можливість збільшити фінансове та інше забезпечення Українського інституту національної пам'яті. Для достойного представництва українських інтересів потрібні й відповідні спроможності,
– додав Зеленський.

До слова, прем'єр Польщі Туск заявив, що у Варшаві побудують меморіал польським жертвам в Україні. Він підкреслював необхідність встановити винних, а також імена всіх постраждалих.

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Володимир Зеленський