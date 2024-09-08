Україна успішно адаптує і розвиває засоби протидії російським БпЛА, – ISW

Україна активно й успішно розвиває РЕБ для протидії російським БпЛА. Це дозволяє Силам оборони використовувати системи нижчого класу, щоб компенсувати тиск Росії на нашу ППО.

Про це йдеться в новому огляді аналітиків Інституту вивчення війни.

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Україна успішно адаптує засоби протидії російським дронам

Україна продовжує успішно адаптувати і розвивати свої засоби протидії (РЕБ) безпілотникам, що дозволяє українським військам використовувати системи нижчого класу для протидії російському тиску на обмежену систему протиповітряної оборони України,

– ідеться в повідомленні.

Фахівці зазначили, що український військовий аналітик Петро Черник заявив 7 вересня, що українські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) виводять з ладу безпілотники "Шахед-136/131", змушуючи їх змінювати курс і падати після того, як закінчується паливо.

Українські офіційні особи нещодавно повідомили, що деякі російські безпілотники "Шахед" не досягли своїх цілей з невстановлених причин, але 31 серпня і 6 вересня ВПС України визнали, що українські системи РЕБ вплинули на російські безпілотники.

Українська компанія-виробник безпілотників Besomar заявила 7 вересня, що вона розробила безпілотник-перехоплювач, який може збивати російські безпілотники, і що українські сили вже використовують ці безпілотники-перехоплювачі в зоні бойових дій.

Нещодавно ISW також спостерігав повідомлення про використання українськими силами FPV-дронів для збиття російських вертольотів, розвідувальних і ударних безпілотників.

"Ці українські контрзаходи є частиною більш широких зусиль, спрямованих на компенсацію тиску, який повторювані великомасштабні серії російських ударів чинять на обмежену систему протиповітряної оборони України в умовах затримки і непослідовності поставок західної допомоги в галузі безпеки", – написали в ISW.

В американському Інституті вивчення війни зазначили, що використання Україною засобів РЕБ для протидії безпілотникам "Шахед", зокрема, дозволить українським військам зберегти обмежені системи ППО і ракети, які необхідні Україні для захисту від російських ракетних ударів, спрямованих на прифронтові райони України, об'єкти критичної інфраструктури і великі населені пункти.

Крім того, аналітики ISW продовжують вважати, що російські та українські війська беруть участь у технологічній гонці між наступальними і оборонними технологіями, і що здатність України впроваджувати технологічні інновації, які випереджають російські адаптації, має вирішальне значення для здатності України компенсувати нинішні переваги Росії у сфері матеріально-технічного забезпечення.