Україна скоро отримає 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги від Єврокомісії

Європейська комісія виділить для України нову макрофінансову допомогу. Мовиться про 1,2 мільярда. У Кабміні анонсували, що станеться це вже найближчим часом.

Відповідний допис з'явився у телеграм-каналі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля ввечері 31 січня. У цей день він зустрівся з Валдісом Домбровскісом, виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії.

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Як відреагував президент Зеленський

Європейський чиновник зустрівся й з Володимиром Зеленським. Глава держави зауважив, що виділення нової допомоги для України стало вчасним сигналом для фінансових ринків. Він запевнив, що це вже сприяє підтриманню стабільності української економіки.

"Наша стратегія спрацювала: говорити не про війну, а про економіку. Сьогодні – перший день, коли ми не витратили жодного долара з наших резервів на підтримку курсу гривні", – зазначив український лідер.

Куди спрямують гроші від Єврокомісії

Українські чиновники обговорили з Домбровскісом безпекову ситуацію та посилення торговельно-економічних відносин. Європейський високопосадовець анонсував, що рішення про нову "надзвичайну" макрофінансову допомогу для України підпишуть вже завтра, 1 лютого.

Гроші у межах програми підтримки будуть спрямовані на подолання негативних наслідків, які спричинила російська агресія проти нашої держави,

– наголосив Шмигаль.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пояснила, що ця допомога підтримає зусилля України щодо підвищення стійкості в умовах загрози з боку Росії. Президент Зеленський висловив їй за це свою вдячність.

На цьому допомога ЄС не обмежується

Глава українського уряду подякував Євросоюзу й за подвоєння двосторонньої допомоги Україні у вигляді грантів на суму 120 мільйонів євро. А також – за Інвестиційний та економічний план "флагманських ініціатив для України", в рамках якого мають намір залучити понад 6 мільярдів євро інвестицій. За словами Шмигаля, ця допомога надає впевненості в економічній стабільності та продовженні реформ.

ЄС підтримує Україну

Шмигаль та Домбровскіс обговорили й безпекові виклики, з якими зіштовхується не лише Україна, але й увесь світ. Український прем'єр наголосив, що наша держава прагне миру, а не війни. Сторони також спілкувалися про запровадження антиросійських санкцій для зупинення подальшої агресії. Кремля. Домбровскіс запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку Євросоюзу.

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