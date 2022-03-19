Україна – смертельний вирок Росії: відео зі збитими ворожими літаками

Незважаючи на браваду російської армії та присвоєний їй "номер два" у світі, українські військові успішно борються із загарбниками. Особливо важливим є знищення ворожої авіації, яка руйнує українські міста.

Лише за попередню добу українська ППО знищила 12 ворожих повітряних об'єктів. Мовиться про 2 літаки та 3 вертольоти.

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У мережі з'явилось відео, як знищують ворожі літаки

Також українські військові ліквідували 3 російські безпілотники та 4 крилаті ракети. В інтернеті з'явилось відео, яке демонструє приклад, як саме працюють наші захисники.

Зазначимо, що раніше у командуванні Повітряних Сил України повідомили, що пілотів в Україні вистачає, проте для них потрібно більше літаків. Саме тому Київ просить західних партнерів забезпечити нас авіацією.

Дивіться відео роботи українських військових: