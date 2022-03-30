Україна сьогодні фактично переписує глобальну історію, – Подоляк

Україна показує, що можна бути сміливими та вільними, віддаючи найцінніше – життя. Таким чином ми глобально переписуємо історію.

Уся країна стоїть разом, аби захистити своє право бути вільною. Про це розповів радник глави ОП Михайло Подоляк.

Важливо Через 2 – 4 дні Росія може підтвердити пропозиції, – Подоляк про новий етап переговорів

Наші жителі голіруч виходять на озброєного агресора. Подоляк зауважив, що це змінює світову мораль.

Це про те, що в підручниках історії слово Україна буде написано дуже великими літерами,

– зауважив чиновник.

Дивіться брифінг Подоляка після перемовин у Туреччині: