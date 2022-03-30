Україна сьогодні фактично переписує глобальну історію, – Подоляк
30 березня 2022 , 18:01Читать новость на русском
Україна показує, що можна бути сміливими та вільними, віддаючи найцінніше – життя. Таким чином ми глобально переписуємо історію.
Уся країна стоїть разом, аби захистити своє право бути вільною. Про це розповів радник глави ОП Михайло Подоляк.
Важливо Через 2 – 4 дні Росія може підтвердити пропозиції, – Подоляк про новий етап переговорів
Наші жителі голіруч виходять на озброєного агресора. Подоляк зауважив, що це змінює світову мораль.
Це про те, що в підручниках історії слово Україна буде написано дуже великими літерами,
– зауважив чиновник.