Україна співпрацюватиме з Норвегією у сфері ядерної безпеки

Глава Міненергетики Герман Галущенко зустрівся з послом Норвегії в Україні Еріком Сведалом. Політики підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо створення робочої групи з ядерної захищеності та безпеки, а також аварійної готовності.

Документ уклали між Міненергетики України та МЗС Норвегії. Робоча група, згідно з ним, буде двосторонньою.

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Україна та Норвегія підписала Меморандум

Робочу групу створять для:

обговорення пріоритетів і розробки стратегій;

для забезпечення ефективного впровадження проєктів.

Герман Галущенко зазначив, що енергобезпека є ключовим питанням для України. Зокрема наразі працюють над:

сталим розвиток енергетики і зменшення вуглецевого сліду при виробництві теплової електричної енергії;

синхронізацією української енергосистеми з ENTSO-E;

трансформацією вугільних регіонів.

За словами міністра, наразі також намагаються розв'язати проблеми минулих періодів, зокрема розглядають "зелені" облігації.

Окрім того, у Міненергетики пояснили, що починають роботу над водневою стратегією.

Норвегія вже розробила водневу стратегію. Для нас важливим був би досвід норвезьких компаній та консультативна підтримка з боку Норвегії для реалізації водневих проєктів в Україні,

– зазначив Галущенко.

Також політики привітали проведення співпрацю щодо геологічної розвідки, зокрема сейсморозвідувальних робіт у Чорному морі.