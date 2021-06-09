Україна співпрацюватиме з Норвегією у сфері ядерної безпеки

Глава Міненергетики Герман Галущенко зустрівся з послом Норвегії в Україні Еріком Сведалом. Політики підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо створення робочої групи з ядерної захищеності та безпеки, а також аварійної готовності.
Документ уклали між Міненергетики України та МЗС Норвегії. Робоча група, згідно з ним, буде двосторонньою.
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Україна та Норвегія підписала Меморандум
Робочу групу створять для:
- обговорення пріоритетів і розробки стратегій;
- для забезпечення ефективного впровадження проєктів.
Герман Галущенко зазначив, що енергобезпека є ключовим питанням для України. Зокрема наразі працюють над:
- сталим розвиток енергетики і зменшення вуглецевого сліду при виробництві теплової електричної енергії;
- синхронізацією української енергосистеми з ENTSO-E;
- трансформацією вугільних регіонів.
За словами міністра, наразі також намагаються розв'язати проблеми минулих періодів, зокрема розглядають "зелені" облігації.
Окрім того, у Міненергетики пояснили, що починають роботу над водневою стратегією.
Норвегія вже розробила водневу стратегію. Для нас важливим був би досвід норвезьких компаній та консультативна підтримка з боку Норвегії для реалізації водневих проєктів в Україні,
– зазначив Галущенко.
Також політики привітали проведення співпрацю щодо геологічної розвідки, зокрема сейсморозвідувальних робіт у Чорному морі.Зверніть увагу! Герман Галущенко став міністром енергетики 29 квітня 2021 року. Він фаховий юрист з досвідом. До цього він працював віцепрезидентом "Енергоатому". На посаді міністра замінив Юрія Вітренка, який перейшов в "Нафтогаз". Детальніше про біографію Галущенка читайте за посиланням.