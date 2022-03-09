Україна справді дуже різка до партнерів – тих, хто намагається надурити, – Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба висловився щодо міжнародної допомоги Україні у час війни проти російського агресора. Зокрема – щодо санкцій, зброї та загалом позиції Заходу.

Міністр зазначив, що ніщо не дається просто. Деякі партнери обмежуються напіврішеннями, а деякі – просто дурять. З такими Україні доводиться бути доволі різкою.

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Кулеба: Україні доводиться різко протистояти напіврішенням Заходу

"Щодо постачань зброї, нових санкцій і виходу іноземних компаній з Росії – не буду завалювати деталями. Ви все і так бачите", – зазначив Дмитро Кулеба у фейсбуці.

Дійсно, санкцій багато, компанії виходять з російського ринку одна за одною.

Але, як наголосив міністр, "потрібно ще більше".

"Ніщо не дається просто. Багато складних розмов, комбінацій. Є спроби окремих партнерів обмежитися напіврішеннями. Дехто намагається гратися з часом. Але ми не збавляємо обертів", – запевнив глава МЗС.

Іноді партнери звинувачують президента, мене, усіх нас у різкості. Так, ми різкі. Іноді безжальні. Особливо до тих, хто нас намагається трішки надурити,

– окремо вказав Дмитро Кулеба.

"Ми такі, тому що кожна зброя, кожна санкція, кожна компанія, яка виходить з Росії – це наближення перемоги, це збережене людське життя, це дитинство без страху, це незруйнований будинок, лікарня, школа", – пояснив міністр.

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