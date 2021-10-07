Україна стане paperless-державою: Шмигаль сказав, як це допоможе побороти корупцію

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що Україна до кінця 2021 року може стати paperless-державою. Він заявив, що це допоможе більш ефективно боротися з корупцією.

Таку думку Шмигаль озвучив під час Київського міжнародного економічного форуму.

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Як підкреслив прем'єр-міністр, наразі Україна є лідером з діджиталізації та цифровізації у світі. Він пояснив, що paperless означає зменшення паперових операцій та переведення їх в онлайн.

Що таке paperles? Paperless – режим "без паперів". Це означає, що держава не вимагатиме від вас паперових документів, довідок чи посвідчень. Усі послуги доступні онлайн, а цифрові документи – у смартфоні.

Ми до кінця року створимо paperless-державу, а це пряма боротьба з корупцією, тому що комп’ютер хабаря не візьме,

– відзначив Шмигаль.

Шмигаль додав, що для забезпечення надійної роботи країни за принципом paperless важливий правильний дизайн державних реєстрів.

"Єдиний соціальний реєстр, єдиний демографічний реєстр – це величезні реформи, які змінять державу", – підкреслив голова уряду.

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Зауважимо, що перший крок на шляху до paperless-держави українська влада зробила, створивши застосунок Дія. Як сказав в інтерв'ю міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, Дія – це справжня цифрова революція, яка вбиває бюрократичних монстрів і ламає стару систему. І дійсно працює для людей, а не для галочки.