Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський записав нове звернення до українців. Він зазначив, що Україна отримала нову далекобійність власного виробництва.

Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський прокоментував терористичний удар по Одесі та зазначив, що ворог отримає військову відповідь.

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За терористичну атаку по Одесі буде відповідь

Володимир Зеленський висловив своє співчуття рідним та близьким загиблих. Через терористичний удар по місту загинула 21 людина.

Обовʼязково будуть Росії відповіді й у суто військовому плані,

– сказав президент.

Україна завжди матиме в небі свою ударну силу

Глава держави повідомив, що Україна отримала далекобійні дрони власного виробництва. Завдяки цьому наші воїни зможуть досягати більше цілей на території Росії.

Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості і що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю. Я дякую Збройним Силам України, Службі безпеки України, Головному управлінню розвідки за нову українську далекобійність. Звичайно, дякую нашому оборонно-промисловому комплексу – всім, хто працює заради української сили, бо це дійсно українська далекобійність – те, що можуть наші власні дрони. Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі,

– повідомив Володимир Зеленський.

Президент відзначив воїнів

Традиційно Володимир Зеленський відзначив українських воїнів, які б'ються на передовій, на землі та у небі. Особливо на тих напрямках, де найбільш інтенсивні бої: Покровський, Курахівський, Донецька область, Куп'янський напрямок та Південь.

Дякую всім нашим бригадам, усім бойовим підрозділам, які знищують окупанта, забезпечують для нас більшу стабільність на фронті. Сьогодні говорили з Головкомом Сирським оперативну ситуацію проговорили детально: наявні наші можливості, наявні загрози. Відчувається, що Збройні Сили України стають міцнішими,

– сказав він.

Президент також зауважив, що ми завжди маємо відзначати кожен український успіх. Він зазначив, що цього тижня з Туреччини повернулася наша збірна з Дефлімпійських ігор. На них вперше за час незалежності наша національна дефлімпійська команда здобула найбільше золотих медалей у командному заліку.