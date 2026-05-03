Україна вдарила одразу по 2 кораблях тіньового нафтового флоту Росії

Воїни Сил оборони України провели успішну операції проти російського тіньового нафтового флоту. Унаслідок цього вдалося уразити два судна країни-агресорки в порту Новоросійська.

Про таке у неділю, 3 травня, повідомив президент Зеленський.

Що відомо про удар по російських кораблях?

За словами глави держави, операцію здійснили в акваторії входу в порт Новоросійськ. Там під атаку потрапили 2 судна, які активно застосовуються для перевезення нафти.

Українська далекобійність буде всебічно розвиватися – на морі, у небі та на землі,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Президент також поділився кадрами безпосередньої атаки на кораблі ворожого тіньового флоту. На відео видно, як морський дрон підпливає впритул до судна – на цьому моменті відео обривається. Вочевидь, після нього слідувало власне ураження корабля.

Україна атакувала судна російського тіньогово флоту: дивіться відео зі сторінки Зеленського

Глава держави подякував начальнику Генштабу ЗСУ Андрію Гнатову, контророзвідникам СБУ та ВМС за результативну операцію.

До речі, буквально нещодавно видання Bloomberg писало, що Росія продовжує нарощувати тіньовий флот, який використовується для експорту енергоносіїв в обхід західних санкцій.

Повідомлялося, що чотири танкери змінили реєстрацію та підняли російський прапор. Ці судна прямували в північну частину Атлантики, зокрема до району Мурманська, де розташоване плавуче газове сховище "Саам".

Попри це, Україна продовжує систематично працювати над обмеженнями ворожого тіньового флоту. Нещодавно Володимир Зеленський повідомляв про запровадження нових санкцій. Окрім того, українські бійці не вперше б'ють безпосередньо по кораблях.

Важливо! 29 квітня ВМС ЗСУ атакували підсанкційний танкер "MARQUISE" у Чорному морі, використовуючи два МБЕК-камікадзе.

Які проблеми виникають у Росії з НПЗ?

У ніч на 1 травня дрони атакували нафтовий морський термінал у Туапсе, внаслідок чого спалахнула пожежа. Це був уже четвертий успішний удар по об'єкту за останні два тижні. Оперативний штаб Краснодарського краю країни-агресорки підтвердив займання на території термінала після атаки БпЛА.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив 24 Каналу, що такі атаки будуть тільки продовжуватися.

За даними OSINT-джерел, загорівся щонайменше один резервуар. У центральній частині міста також фіксувалися блекаут і перебої з інтернетом. Перед цим у регіоні повідомляли про вибухи та роботу ППО.

Окремо повідомлялося, що дрони СБУ уразили об'єкти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", спричинивши пожежу та зупинку частини обладнання. Також загорілася станція "Пермь", яка забезпечує постачання нафти до підприємства.